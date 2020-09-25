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Проворовавшийся нардеп от «Слуги народа» заявил о выходе из партии, но сдать мандат постеснялся

27.09.2020 / 11:15
Народный депутат (фракция «Слуга народа») Николай Галушко заявил о выходе из партии из-за того, что якобы не может бороться на местных выборах «со старыми элитами», а места в списках партии проданы.

При этом "разочаровавшийся" нардеп остался во фракции, а депутатский мандат сдать постеснялся, пишет Инпресс.

Любопытно, что, как выяснили СМИ, буквально сегодня Галушко встречался с представителем этих самых «старых элит», действующим мэром Броваров и прямым оппонентом «Слуги народа» - господином Сапожко.

По информации, просочившейся в Сеть, народный депутат взял у действующего броварского мэра взял деньги за то, чтобы включить его в кандидаты на пост мэра Броваров от «Слуги народа». План Галушко провалился, и Сапожко потребовал назад свои деньги за невыполненную работу.

«А чтобы не возвращать деньги, нардеп Галушко решил изобразить небывалую для себя активность и на скорую руку записать видеообращение о борьбе со старыми элитами», - рассказал нам источник в «СН», пожелавший остаться неназванным.

 

Слуга народа, Галушко, Сапожко
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