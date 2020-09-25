ОПЗЖ: НАТО и США цинично используют Украину, как разменную монету своих геополитических интересов

Об этом говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Руководство и все члены партии выражают искренние соболезнования родственникам и близким погибших.

«Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" выражает искренние соболезнования родным и близким украинских военных, погибших в результате катастрофы АН-26 в Харьковской области».

Но, при этом, в ОПЗЖ отмечают, что эта страшная трагедия является отображением ситуации в стране.

«Крушение самолета, который должен был проходить техобслуживание и у которого во время полета отказал левый двигатель, заставляет проводить аналогии с общей ситуацией в стране. Основные механизмы государства, такие как экономика, социальная сфера, медицина и образование изношены и могут отказать в любой момент. Ограничение конституционных прав украинцев, в частности права избирать и быть избранными, лишает их гарантированных Основным законом прав и свобод. Нищета и коррупция лишь усугубляют те угрозы, с которыми ежедневно сталкиваются пассажиры самолета под названием «Украина», хорошо осознающие, что они не могут положится на экипаж и пилота этого самолета – Президента Зеленского», – говорится в заявлении партии.

Также отмечается, что в то время, как в Украине проводятся незаконные учения НАТО, наша армия продолжает использовать устаревшую технику.

«Всего несколько дней назад во время проведения незаконных учений вооруженных сил НАТО на территории Украины, разрешенных Зеленским, американское посольство призывало жителей Украины "помахать ручкой" конвертопланам ВВС США, летающим над Киевом. А в это время украинская армия не только вынуждена использовать старую советскую технику, но и явно делает это, не соблюдая правил безопасности. Может быть американскому посольству стоит призвать Украинский народ "помахать ручкой" погибшим? Или может пора "помахать ручкой" Зеленскому, его окружению и его заокеанским хозяевам, пока Украина не разделила судьбу АН-26 из-за того, что пилот очевидно не справляется с управлением», – пишут на сайте ОПЗЖ.

По сути, при попустительстве Зеленского, западные хозяева уже, фактически, превратили Украину в инструмент реализации своих геополитических интересов и спецопераций против России.

«Президент Зеленский своим Указом разрешил войскам НАТО проводить учения на этой самой территории на протяжении всех 366 дней 2020 года. Таким образом он обеспечил возможность для вооруженных сил стран НАТО проводить боевые и специальные операции против России, цинично используя Украину как государство и превращая Украинский народ в заложников и разменную монету для реализации геополитических интересов США. Президент Зеленский ведет страну к катастрофе и остановить этот сценарий разрушения, написанный для Украины за океаном, может только отставка Зеленского и его окружения», – подчеркивается в заявлении ОПЗЖ.

Ранее Виктор Медведчук говорил, что Украина не может позволить относиться к себе как к колониальному государству.