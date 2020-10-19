Виктор Медведчук: Нужно вести переговоры о производстве российской вакцины от коронавируса в Украине

Такое мнение в интервью журналистам телеканалов «Интер», ZIK, NewsOne и «112 Украина» высказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук касательно своих переговоров о поставках в Украину российской вакцины от коронавируса и неадекватной реакции Владимира Зеленского на эти переговоры.

Виктор Медведчук уверен, что Украина должна не просто покупать российскую вакцину, а вести переговоры о ее производстве на территории нашей страны.

«Дело в том, что уже есть предварительные договоренности Китая, Индии и Бразилии о совместном производстве вакцины, российской вакцины. Это разве не пример, что и другие страны могут поступать таким образом, в том числе и Украина? Поэтому, конечно же, я считаю, что это возможно. Да, надо вести переговоры и надо на этот счет договариваться», – сказал председатель Политсовета ОПЗЖ.

Что касается реакции Владимира Зеленского на переговоры о поставках вакцины, то, по мнению Виктора Медведчука, она свидетельствует об ограниченности и полной некомпетентности этого человека.

«Мне кажется, в этом и заключается вот эта глубокая ограниченность человека, который употребляет подобные термины в отношении того, когда речь идет о жизни и здоровье наших граждан. Поэтому можно по-разному воспринимать, знаете.

По поводу того, что есть политика, есть экономика, есть политика и есть здравоохранение, но когда реально идет речь о том, что есть вакцина, ее можно закупить, с помощью нее можно бороться с коронавирусом, который фактически является самым страшным сегодня заболеванием во всем мире для всех стран, и в это время даются подобные оценки... Я привык к таким оценкам. Более того, когда эти оценки не просто ограничены, а еще идут от людей, ограниченных в тех вопросах, в которых они не разбираются, для меня это абсолютно нормально», – добавил народный депутат.

Виктор Медведчук напомнил, что уже более 50 стран обратились к России с заявками на покупку вакцины от коронавируса. Но Зеленский в вопросе сохранения жизней миллионов наших сограждан руководствуется исключительно политикой. При этом не понимая, что политика – это не амбиции, а защита интересов людей.

«Более 50 стран обратились к России с целью закупки вакцин, и заказ вот этих стран по закупке вакцин составляет – вдумайтесь в цифру! – 1 млрд 200 млн доз. Миллиард 200 миллионов доз. Это шестая часть населения земного шара. Это разве не показатель того, где думают о людях, где пытаются наладить эффективную борьбу с коронавирусом, а где занимаются исключительно политикой, причем не понимая того, что собой представляет политика? Потому что политика – это и есть интересы людей. Насколько эти интересы соблюдены в одних и других действиях, эту оценку дадут люди. И люди будут оценивать, кто был прав, а кто – не совсем. И поэтому у меня не просто творческое, у меня абсолютно спокойное отношение к подобным высказываниям по одной простой причине: человек имеет право на критику и на какого-либо рода высказывания в отношении того, что кто-то что-то делает неправильно в том случае, если он сам поступает правильно, если он сам своими действиями доказал то, что он на своем месте, или делает то, что необходимо людям и стране.

В отношении этого человека я могу сказать утвердительно: он ничего такого еще не сделал, и самое главное, ничего такого не делает для того, чтобы продемонстрировать, что его действия и его слова представляют то, что является интересом украинского народа», – подытожил Виктор Медведчук.

Напомним, что недавно председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук обсудил возможности поставок российской вакцины от коронавируса в Украину с президентом РФ Владимиром Путиным.