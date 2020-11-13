О закупке вакцины от коронавируса договорился Медведчук, хотя это обязанность Зеленского, - эксперты

Вместо него, задачи президентского уровня решает глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук, который договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках эффективной вакцины от коронавируса.

Так медиа-эксперт Татьяна Чугаенко в эфире телеканала NewsOne прокомментировала заявление Офиса президента о том, что Владимир Зеленский во время лечения в «Феофании» будет общаться с украинцами посредством видеоблогов.

«Это объясняют тем, что не хватает ресурсов в СМИ. Вот я бы хотела спросить: «Серьезно?» То есть, серьезно, не хватает ресурсов в СМИ? Ведь у нас все СМИ, невзирая на то, это СМИ провластные или условно нейтральные, или оппозиционные - они же показывают точку зрения президента. И все очень-очень детально рассказывается», - не согласилась медиа-эксперт.

«Наверное, он хочет продолжения сериала «Слуга народа» и реалити-шоу, которое мы смотрели все это время. Видеоблог? Да, хорошо общаться с народом. Но было бы неплохо, знаете, чтобы ему вопросы задавали. А так можно все что угодно рассказывать!» - раскритиковала эксперт инициативу Зеленского.

Вместо того, чтобы записывать видеоблоги, уверена Чугаенко, Зеленский должен защитить украинцев от коронавируса, тем более что Виктор Медведчук договорился о поставках вакцины из РФ.

«Возвращаясь к наболевшему. Лучше бы он вакцину от коронавируса обеспечил Украине. Медведчук договорился в России. Что мешает? Европейская вакцина в ближайшее время у нас не появится. У нас статистика заболеваемости больше 10 000 каждый день. А дальше, скорее всего, будет хуже», - предостерегла эксперт.

В то же время, Чугаенко сообщила, что многие украинские политики уже привились российской вакциной от коронавируса, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

«У нас сейчас мор повальный среди власть имущих. Они все переболели. Хотя есть такая информация, что якобы все известные политики втихаря сделали себе прививку российской вакциной от коронавируса. Потом сдали тест - тест, конечно же, в первые дни показал позитивный результат. Они громко рассказали, что коронавирус, а через какое-то время сообщили, что они коронавирус победили», - рассказала медиа-эксперт Татьяна Чугаенко.

В свою очередь, политолог Юлия Пилецкая отметила, что власть во главе с Владимиром Зеленским заняла вассальную позицию в отношении посольства США, которое запретило покупать российскую вакцину от коронавируса.

«И мы же знаем, что Медведчук договорился, он уже выполнил за Зеленского часть его полномочий», - заявила политолог Юлия Пилецкая.