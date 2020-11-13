Минкультуры закрывает храмы УПЦ на территории Киево-Печерского заповедника на «карантин выходного дня». По субботам и воскресеньям богослужения будут совершаться только в храмах нижней Лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявила пресс-служба Киево-Печерской лавры.

«На выходных богослужения будут проводиться только в храмах Нижней лавры. Подробное расписание будет доступно в субботу во второй половине дня», – сказано в объявлении.

Пресс-служба обители также обратила внимание, что с 16 ноября по 15 декабря центральный вход под Троицкой Надвратной церковью будет закрыт в связи с проведением ремонтно-реставрационных работ.

«На территорию Верхней лавры можно будет пройти снизу из монастыря через Успенские (Пещерные) врата или сверху с улицы Лаврской через Экономические врата (Всехсвятская церковь в конце Лаврского переулка). Это относится как к посетителям Печерского заповедника, так и к прихожанам Лавры, приходящим на богослужения в Успенском соборе и Трапезном храме по будним дням», – говорится на сайте лавры.