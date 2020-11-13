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С мэром Золочева разберутся в отношении разжигания межрелигиозной вражды

13.11.2020 / 20:40
С мэром Золочева разберутся в отношении разжигания межрелигиозной вражды
Источник: Центр информации УПЦ
Мэру Золочева Игорю Грынькиву, который принес на «вече» кувалду, правоохранители сказали, что он должен явиться в отделение 26 ноября

Мэр Золочева Игорь Грынькив и активисты, принимавшие участие в «вече» у дома священника УПЦ в Золочеве, получили повестки о вызове на допрос.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Дивись.info, золочевское отделение полиции вызывает на допрос участников «вече» против УПЦ в рамках уголовного дела о разжигании религиозной вражды.

Повестку с вызовом на допрос уже получила депутат облсовета Мирослава Бабинская. Эта активистка призывала выгнать УПЦ из Золочева, предложив «дать собственнику дома 24 часа с момента объявления решения горсовета, чтобы демонтировать и вывезти вагончик, где совершаются службы».

Мэру Золочева Игорю Грынькиву, который принес на «вече» кувалду, правоохранители сказали, что он должен явиться в отделение 26 ноября.

Грынькив сообщил, что других активистов, которые брали участие в «вече», также вызовут на допрос. Он отметил, что ему известно о повестках местной журналистке Лесе Горготе и замглавы Золочевской райадминистрации Виктору Олейнику.

Как сообщалось, травля верующих и священника УПЦ иерея Максима Йоенко в Золочеве началась в июле 2020 года. Представители УГКЦ и местные власти обвинили отца Максима в незаконном строительстве храма на его частной территории. Ворота клирика Львовской епархии УПЦ расписали оскорблениями и нацистской символикой, рядом с его домом провели «вече» против УПЦ, самому иерею и его семье предложили покинуть город.

6 августа представители Львовского Нацкорпуса молотками разрушили забор вокруг дома священника, а через неделю неизвестные атаковали детский магазин в Золочеве, принадлежащий прихожанину УПЦ.

Источник: Inpress.ua
уголовное производство, золочев, УПЦ
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