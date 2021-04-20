Суд признал факт преследования священника УПЦ в Золочеве

Тернопольский административный суд встал на сторону семьи священника УПЦ Максима Йоенко, который пострадал от преследований местной власти в Золочеве.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Telegram-канал Союза православных адвокатов, суд удовлетворил иск жены пострадавшего против Золочевского городского совета.

Юристы СПА сообщили, что суд удовлетворил иск жены клирика Шаховал Ольги Владимировны против Золочевского городского совета и признал противоправным решение о сносе ограждения в доме их семьи.

«Таким образом, судебное решение еще раз подтвердило отсутствие оснований у органов местной власти относительно вмешательства в частную жизнь семьи священника УПЦ, а также наличие предвзятого отношения к нему и его семье. В результате своими действиями власть безосновательно вмешивается не только в личную жизнь семьи священника, но и оказывает сопротивление в совершении религиозных потребностей местной общины УПЦ», – отметили юристы.