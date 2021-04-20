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Суд признал факт преследования священника УПЦ в Золочеве

20.04.2021 / 12:15
Юристы СПА сообщили, что суд удовлетворил иск жены клирика Шаховал Ольги Владимировны против Золочевского городского совета

Тернопольский административный суд встал на сторону семьи священника УПЦ Максима Йоенко, который пострадал от преследований местной власти в Золочеве.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Telegram-канал Союза православных адвокатов, суд удовлетворил иск жены пострадавшего против Золочевского городского совета.

Юристы СПА сообщили, что суд удовлетворил иск жены клирика Шаховал Ольги Владимировны против Золочевского городского совета и признал противоправным решение о сносе ограждения в доме их семьи.

«Таким образом, судебное решение еще раз подтвердило отсутствие оснований у органов местной власти относительно вмешательства в частную жизнь семьи священника УПЦ, а также наличие предвзятого отношения к нему и его семье. В результате своими действиями власть безосновательно вмешивается не только в личную жизнь семьи священника, но и оказывает сопротивление в совершении религиозных потребностей местной общины УПЦ», – отметили юристы.

Источник: Inpress.ua
золочев, Суд, УПЦ
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