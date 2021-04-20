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Виктор Медведчук рассказал польскому изданию, какие у него есть основания для визитов в Москву

20.04.2021 / 12:10
Народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что у него достаточно оснований для визитов в Российскую Федерацию ‒ как личных, так и касающихся решения вопросов в интересах Украины, и для этого у него есть все законные полномочия согласно закону «О статусе народного депутата Украины».

Об этом парламентарий сказал в интервью ведущему польскому изданию Rzeczpospolita.

«Я езжу в Россию, и для этого у меня достаточно оснований. Там проживают семья моей дочери и три моих внука. Кроме того, у меня нормальные и дружеские отношения с руководителями Российской Федерации. И при встречах с ними я всегда отстаиваю интересы Украины и украинских граждан, в том числе и как народный депутат», – сказал Виктор Медведчук.

В качестве примера он привел свою встречу с президентом РФ, в ходе которой были достигнуты договоренности о производстве российской вакцины от COVID-19 на территории Украины.

«Например, в конце прошлого года я ездил в Москву, чтобы Украина могла приобрести вакцину "Спутник V". Я встречался с Владимиром Путиным для того, чтобы нам передали сырье для производства вакцины в Украине, в Харькове. Если бы власть в Киеве приняла соответствующие решения, мы уже в апреле могли бы производить собственную вакцину. В итоге в Киеве провалили борьбу с коронавирусом. И сегодня людей умирает уже в три раза больше, чем осенью», – подчеркнул политик.

Также он рассказал, что встречался с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, чтобы добиться снятия санкций с украинских предприятий, и «по этому поводу было принято положительное решение».

По мнению Виктора Медведчука, украинский и русский народы не должны быть врагами, так как их связывает много общего.

 «Президент Зеленский однажды заявил, что у Украины и России общей осталась только граница. Я ему ответил, что это у него и его окружения осталась одна граница, а наши народы объединяют тысячелетняя история, православная вера, общие славянские корни, миллионы родственников, проживающих в двух странах, и Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – Великой Отечественной», – отметил Виктор Медведчук.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук ранее заявлял о том, что, будучи народным депутатом, имеет право вести переговоры в интересах Украины как о снижении цены на газ, так и об обмене удерживаемыми лицами, производстве вакцины.

«Согласно статье 17 закона "О статусе народного депутата Украины", народный депутат Украины, не имеющий специальных полномочий на представительство Верховной Рады Украины, имеет право вступать в переговоры, отношения с представителями других государств, с должностными лицами других государств в интересах граждан Украины и в интересах Украины», ‒ напомнил парламентарий.

Медведчук, ОПЗЖ
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