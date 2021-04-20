В УПЦ поддержали инициативы государства о прекращении войны на Донбассе

Украинская Православная Церковь - это та сила, которая имеет потенциал объединить разорванную ненавистью и агрессией страну.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм, комментируя заявления пресс-секретаря Президента Украины Юлии Мендель о необходимости прекращения огня на Донбассе и процессе обмена «всех на всех».

«Неоднократно Предстоятель и Священный Синод УПЦ подчеркивали о необходимости и важности прекращения огня на Донбассе. Украине нужен мир - это то, к чему мы должны стремиться сообща. Вооруженное противостояние уже унесло тысячи жизней, и любая смерть в зоне ООС - это боль и слезы матерей, жен и детей. Миссия Церкви в подобной ситуации заключается в призыве к миру и прекращению войны», - отметил епископ Виктор.

Он подчеркнул, что Украинская Православная Украинская Церковь неоднократно демонстрировала свою готовность выступить в качестве посредника в процессе обмена пленных в противостоянии на Донбассе, благодаря непосредственному участию Митрополита Онуфрия были освобождены десятки военнопленных украинцев.

Владыка Виктор напомнил слова Предстоятеля УПЦ о необходимости освобождения военнопленных, сказанные им в 2019 году.

«Наша Церковь занимается вопросом освобождения военнопленных уже несколько лет... Мы не вдаемся в юридические глубины, насколько кто виноват и перед кем, мы говорим так: мы все живем перед Богом, мы все виноваты перед Богом - нет человека, который не был бы виноват перед Богом. Он нас прощает? Прощает. Вот простите и вы друг друга, как Бог нас прощает. Это наш принцип, по которому мы добиваемся освобождения наших военнопленных», - отметил Митрополит Онуфрий.

Ранее, в 2017 году, во время освобождения при помощи УПЦ 73 пленных украинских солдат, Митрополит Онуфрий сказал: «Обмен пленными - это первый шаг к тому, чтобы прекратилась война на Донбассе... Церковь работает только в сфере милосердия, если его не будет, то и никаких успехов у нас не будет. Мы должны простить друг друга - и это будет залог того, что пленные будут освобождены и вернутся к своим семьям, и воцарится мир в нашей державе... Уже пробита та стена, которая стояла между нами, украинцами, и делила нас на две части. Эта стена пробита и, дай Бог, чтобы она была уничтожена».

Как сообщалось ранее, управделами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) призвал все стороны конфликта на Донбассе приложить все возможные и невозможные усилия для предотвращения разворачивания новой войны.