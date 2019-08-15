Войти | Зарегистрироваться
12:12

четверг,
15 августа
Онлайн
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Рабинович: ОПЗЖ не будет выдвигать Медведчука в руководство Рады

15.08.2019 / 10:45
Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" не намерена выдвигать кандидатуру Виктора Медведчука в руководство парламента, заявил член подготовительной депутатской группы Вадим Рабинович.

Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру, и наша партия не будет его выдвигать по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером, и сегодня он сосредоточится на партийной работе", - сказал журналистам Рабинович перед началом заседания подготовительной депутатской группы в среду, 14 августа.

Отвечая на вопрос журналистов, на какие комитеты будет претендовать "Оппозиционная платформа – за жизнь", Рабинович сказал: Обычно, в любой стране мира оппозиция имеет бюджетный комитет, регламентный комитет, комитет по свободе слова".

Он также сообщил, что ОПЗЖ предлагает вернуть в комитет по вопросам молодежи и спорта и комитет, который будет заниматься вопросами Донбасса.

Источник 

парламент, Медведчук, Рабинович, ОПЗЖ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
15 августа
14 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.