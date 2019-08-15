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В селе Сусваль Волынской области радикалы планируют захватить храм УПЦ

15.08.2019 / 10:58
В селе Сусваль Волынской области радикалы планируют захватить храм УПЦ
Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сусваль Источник: Центр информации УПЦ
Данное объявление было размещено в группе «Самооборона Майдана»

В селе Сусваль Волынской области, 17 августа, волынские радикалы планируют осуществить захват храма УПЦ.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький» в Фейсбук, 14 августа появилось сообщение с призывами к активистам ПЦУ совершить «небольшой вояж» в село Сусваль Владимир-Волынского района и отобрать храм у общины Украинской Православной Церкви.

 «Уважаемые братья и сестры, чистосердечно хочу пригласить всех желающих в эту субботу, 17-го числа в шикарный круиз родной областью, финишной точкой которого будет обалденное село Сусваль Владимир-Волынского района, где примерно в 17 часов все участники круиза могут принять участие в шикарной культурной программе по возвращению местного храма в лоно украинского патриархата. Вас будут ожидать незабываемы аниматоры московского патриархата, в запасе которых вагон проклятий в нашу сторону, бешеные бабушки в костюмах ведьм будут вырывать нам космы, а местные фанаты Ляшко атаковать нас вилами».

Данное объявление было размещено в группе «Самооборона Майдана» пользователем с никнеймом Yura Yuriyovich, однако позже было удалено.

Источник: Inpress.ua
волынь, радикалы, УПЦ, захват храма
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