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В Волынской области верующие УПЦ не дали возможность сторонникам ПЦУ захватить храм

08.08.2019 / 11:18
В Волынской области верующие УПЦ не дали возможность сторонникам ПЦУ захватить храм
Купол храма Источник: Центр информации УПЦ
Священник ПЦУ зашел в алтарь, но служить не стал

В селе Боблы на Волыни, 4 августа, активисты Православной Церкви Украины попытались устроить провокацию и предприняли попытку отнять Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», священник ПЦУ не решился служить в алтаре храма УПЦ, после чего верующие вынудили сторонников ПЦУ уйти.

Инцидент произошел во время воскресной литургии.

В храм зашли активисты во главе со священником ПЦУ, они размахивали протоколами собрания территориальной общины села и требовали отдать им храм УПЦ.

Прихожане УПЦ отказались принять условия, тогда активисты  заблокировали проход в храм.

Священник ПЦУ зашел в алтарь, но служить не стал.

Источник: Inpress.ua
волынь, УПЦ, ПЦУ, захват храма
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