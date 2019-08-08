В Волынской области верующие УПЦ не дали возможность сторонникам ПЦУ захватить храм

В селе Боблы на Волыни, 4 августа, активисты Православной Церкви Украины попытались устроить провокацию и предприняли попытку отнять Свято-Покровский храм Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Перший Козацький», священник ПЦУ не решился служить в алтаре храма УПЦ, после чего верующие вынудили сторонников ПЦУ уйти.

Инцидент произошел во время воскресной литургии.

В храм зашли активисты во главе со священником ПЦУ, они размахивали протоколами собрания территориальной общины села и требовали отдать им храм УПЦ.

Прихожане УПЦ отказались принять условия, тогда активисты заблокировали проход в храм.

Священник ПЦУ зашел в алтарь, но служить не стал.