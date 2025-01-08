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Умєров: Велика Британія готова забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України

14.01.2025 / 11:14
Велика Британія готова забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України. Зокрема, інвестувати у виробництво зброї в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав міністр оборони України Рустем Умєров у себе у Facebook.

За словами Умєрова, він прибув з робочим візитом до Великої Британії та зустрівся зі своїм британським колегою Джоном Гілі. Основною темою переговорів стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямками.

"Окрему увагу приділили розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї", - написав Умєров.

Нагадаємо, Велика Британія активно підтримує Україну, організовуючи тренувальні програми для військових і надаючи зброю, зокрема NLAW, Storm Shadow та ЗРК. Лондон підтримує санкції проти рф і допомагає переселенцям. Україна також провела перший раунд переговорів із Британією щодо поглиблення партнерства.

Велика Британія, Умєров
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