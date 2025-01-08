Рада розгляне дозвіл відправляти українських війскових до інших держав

Картка законопроєкту №12378 з'явилася на сайті парламенту.

"У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави постало питання щодо удосконалення механізмів направлення і перебування військовослужбовців, як самостійно, так і у складі підрозділів, на території країн-партнерів під час дії воєнного стану, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету й територіальної цілісності України", - наголосив він.

Законопроєкт передбачає внесення змін до законів "Про Збройні сили України" та "Про порядок направлення підрозділів Збройних сил України до інших держав", які передбачають можливість у період дії воєнного стану направляти підрозділи ЗСУ за кордон для забезпечення безпеки, оборони та відсічі агресії проти України згідно зі статтею 51 Статуту ООН.

Крім того, законопроєкт надає повноваження щодо ухвалення рішення про направлення підрозділів ЗСУ на територію інших держав президенту України, але це не стосується випадків застосування підрозділів ЗСУ на території держави-агресора для відбиття агресії, з одночасним поданням до Верховної Ради України законопроєкту про схвалення такого рішення. Разом із законопроєктом президент України подає інформацію про завдання, загальну чисельність зазначених підрозділів, тип і склад їхнього озброєння, військової техніки, підпорядкованість, строки перебування та порядок їх можливого подовження, порядок заміни особового складу підрозділу та порядок їх утримання.

"Прийняття законопроєкту створить умови для врегулювання окремих питань направлення підрозділів Збройних сил України до інших країн у період дії воєнного стану. Його реалізація сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів, комплектування відповідних підрозділів особовим складом та отриманою технікою, освоєння і підготовка до використання якої потребує тривалих циклів підготовки", - вважають автори законопроєкту.

Серед авторів законопроєкту - голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич (фракція "Слуга народу"), заступник голови депутатської фракції "Слуга народу" Юрій Мисягін, голова підкомітету із соціальних питань у сферах національної безпеки та оборони Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Максим Березін (фракція "Слуга народу"), голова підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі, урядового зв'язку, криптографічного захисту інформації Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко (фракція "Слуга народу") і секретар Комітету з питань національної безпеки Роман Костенко (фракція "Голос").