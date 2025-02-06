Трюдо: Погроза Трампа анексувати Канаду є реальним ризиком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Коментарі Трюдо прозвучали у відкритий мікрофон, коли Трюдо вважав, що представників ЗМІ випровадили. Однак ЗМІ отримали аудіозапис на якому чутно заяву під час канадсько-американського економічного саміту в Торонто.

"Містер Трамп вважає, що найпростіший спосіб зробити це - поглинути нашу країну, і це реальна річ. У моїх бесідах із ним на...", - сказав Трюдо, згідно з записом.

Трюдо зробив ці коментарі після того, як закінчив власну вступну промову та журналісти покинули зал.

В інтерв'ю CNN перед інавгурацією Трампа Трюдо сказав, що коментарі Трампа про перетворення Канади на 51-й штат США були лише відволіканням від наслідків його тарифних загроз.

Минулого тижня Трамп виконав свої погрози, оголосивши про нові тарифи проти Канади. Але після того як Трюдо взяв на себе зобов'язання зі зміцнення безпеки на канадському кордоні, Трамп оголосив у понеділок про призупинення тарифів принаймні на місяць.