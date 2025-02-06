Войти | Зарегистрироваться
01:36

воскресенье,
09 февраля
Онлайн
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
Фінанси
Железняк: Президент підписав історичне підвищення податків
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Трюдо: Погроза Трампа анексувати Канаду є реальним ризиком

08.02.2025 / 16:20
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що погроза президента США Дональда Трампа анексувати Канаду є реальним ризиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Коментарі Трюдо прозвучали у відкритий мікрофон, коли Трюдо вважав, що представників ЗМІ випровадили. Однак ЗМІ отримали аудіозапис на якому чутно заяву під час канадсько-американського економічного саміту в Торонто.

"Містер Трамп вважає, що найпростіший спосіб зробити це - поглинути нашу країну, і це реальна річ. У моїх бесідах із ним на...", - сказав Трюдо, згідно з записом.

Трюдо зробив ці коментарі після того, як закінчив власну вступну промову та журналісти покинули зал.

В інтерв'ю CNN перед інавгурацією Трампа Трюдо сказав, що коментарі Трампа про перетворення Канади на 51-й штат США були лише відволіканням від наслідків його тарифних загроз.

Минулого тижня Трамп виконав свої погрози, оголосивши про нові тарифи проти Канади. Але після того як Трюдо взяв на себе зобов'язання зі зміцнення безпеки на канадському кордоні, Трамп оголосив у понеділок про призупинення тарифів принаймні на місяць.

Канада, Трюдо
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
8 февраля
7 февраля
6 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.