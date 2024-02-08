Трюдо: Інтерв’ю путіна не матиме впливу на пересічних канадців

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи нещодавнє інтерв’ю президента рф колишньому американському журналісту Такеру Карлсону.

“путін вирішив вдертися до сусідньої країни, порушити права, суверенітет й територіальну цілісність України, а також заснований на правилах міжнародний порядок, на якому ґрунтується безпека усіх нас, хто живе у вільних демократіях світу. путін, звісно, використовуватиме усю можливу пропаганду, але, запевняю, канадців не вдасться увести в оману”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що “Канада підтримує України не лише через дружбу, а й тому, що заснована на правилах система законів й статутів захищає усіх нас, а не лише українців”. “Тому ми й надалі допомагатимемо України усім, чим треба, протягом усього необхідного часу”, - зазначив прем’єр-міністр.