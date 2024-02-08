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BILD: Поки у Байдена більше шансів залишитися на другий термін, ніж у Трампа стати президентом

09.02.2024 / 12:16
Поки у чинного президента Джо Байдена більше шансів залишитися на другий термін, ніж у його конкурента Дональда Трампа сісти у президентське крісло. Проміжний підрахунок для майбутніх виборів – 5:3.

Про це пише німецьке видання BILD.

Журналісти посилаються на формулу під назвою "Ключі від Білого дому", яку у 1980-х роках розробив американський історик та політолог Аллан Ліхтман. Науковець окреслив 13 тверджень, про які можна сказати "вірно" чи "неправильно". Кожного кандидата оцінюють за цими твердженнями.

За допомогою цієї системи Ліхтман передбачив переможців майже всіх президентських виборів у США, починаючи з 1984 року.

"Проміжний підрахунок для майбутніх виборів - 5:3 на користь Джо Байдена, при цьому на деякі питання відповісти поки що неможливо", — йдеться у повідомленні.

Аналітика Ліхтмана не спирається на соціологічні опитування. У 2016 році вони говорили про те, що Трамп не стане президентом США. Проте це сталося, і формула Ліхтмана передбачила це.

Байден, Трамп
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