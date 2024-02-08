Лише 16% росіян війну в Україні не підтримують, - опитування

Про це свідчать результати опитування незалежного "левада-центру".

16% респондентів війну не підтримують, 8% складно відповісти.

При цьому прихильників переходу до мирних переговорів більше, ніж прихильників продовження військових дій: 52% проти 40%. Порівняно з листопадом 2023 року кількість прихильників мирних переговорів знизилася з 57% до 52%, але загалом вкладається у середньорічні значення цього показника.

Третина жителів рф вважає, що не несе моральну відповідальність за загибель мирних мешканців та руйнування в Україні. 10% росіян вважають, що вони відповідальність безумовно несуть, 21% - несуть певною мірою. У цьому плані ситуація не змінюється півтора року.

45% росіян вважають, що воєнні дії триватимуть понад рік, ще 23% припускають, що від пів року до року.

77% опитаних вірять, що війна проти України закінчиться перемогою росії. Це на 6% більше, ніж рік тому, і приблизно відповідає настроям травня 2022 року.

66% жителів рф згодні з тим, що їхня країна платить надто високу ціну за війну проти України. 25% з цим твердженням не згодні. 64% опитаних не вважають, що рф зробила помилку, розпочавши війну.