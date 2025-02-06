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Голова офісу ВООЗ Україна: Ми вже почали впроваджувати заходи з підвищення ефективності витрат

07.02.2025 / 13:19
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні адаптується до можливих змін у фінансуванні після рішення США про вихід з організації та призупинення зовнішньої допомоги. Очікуючи додаткової ясності щодо подальшої підтримки, ВООЗ уже розпочала оптимізацію витрат, скорочуючи операційні витрати та видатки на відрядження.

Про це повідомив Суспільному голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт, передає УНН.

«Ми проводимо необхідне планування сценаріїв і перегляд програм, щоб забезпечити ефективний розподіл ресурсів. ВООЗ Україна вже почала впроваджувати заходи з підвищення ефективності витрат, включаючи консолідацію операційних витрат і витрат на відрядження. Попри виклики, ВООЗ продовжує надавати допомогу, що рятує життя постраждалим від війни, і залишається ключовим партнером у реагуванні на медичну допомогу та зусиллях з відновлення України», - говорить Хабіхт.

Фінансова підтримка ВООЗ з боку інших донорів залишається на тому ж рівні.

Тим часом у Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПС ООН) в Україні повідомили, що держсекретар США скасував призупинення американської зовнішньої допомоги на критично важливі гуманітарні проєкти, зокрема фінансування надзвичайної продовольчої підтримки.

У пресслужбі повідомили, що їхні програми в Україні наразі реалізуються за планом. Також зазначили, що організація продовжує співпрацювати з урядом США та іншими партнерами, аби привертати увагу до гуманітарних потреб у країні та підтримувати зусилля щодо продовження гуманітарної допомоги Україні.

ВООЗ
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