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Зеленський: Повітряний флот України й далі розширюється - вже прибули перші винищувачі Mirage

07.02.2025 / 15:23
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за передані винищувачі Mirage 2000.

Про це український лідер написав у соцмережі Х в четвер, 6 лютого.

"Повітряний флот України й далі розширюється. Вже прибули перші винищувачі Mirage 2000 із Франції, які посилять спроможності нашої протиповітряної оборони. Дякую Емманюелю Макрону за лідерство й підтримку – президент Франції дотримує свого слова, і ми це цінуємо. Це ще один крок до зміцнення української безпеки", – зазначив Зеленський.

За його словами, завдяки останнім постачанням Україна продовжує збільшувати флот винищувачів F-16, а Нідерланди і далі виконують свої зобов’язання щодо підтримки цих зусиль.

Президент висловив вдячність усім, хто допомагає і робить свій внесок.

Зеленський, Mirage 2000
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