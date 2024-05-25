ВООЗ: Україна перебуває серед успішних країн, які ефективно захищають населення від тютюнопаління

Під час міжнародної конференції ВООЗ, присвяченій Всесвітньому дню без тютюну, представники Міністерства охорони здоров’я України отримали нагороду за впровадження заходів на національному рівні, а працівники Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб — за впроваджені проєкти на регіональному рівні.

Згідно з останнім дослідженням ВООЗ, у світі налічується 1,25 млрд споживачів тютюну: тобто, приблизно кожний п’ятий дорослий курить.

Щоб глобально знизити рівень тютюнопаління серед населення, 2003 року була створена Рамкова конвенція ВООЗ із боротьби проти тютюну (РКБТ ВООЗ). Україна ратифікувала її у 2006 році і відтоді досягла значних успіхів у сфері контролю над тютюнокурінням, зокрема, завдяки впровадженню ефективних законодавчих змін.

Наразі Україна перебуває серед 74 успішних країн, які ефективно захищають населення від тютюнопаління та пасивного куріння.

Нині в Україні споживання тютюнових виробів (у тому числі сигарет для нагрівання), електронних сигарет, кальянів заборонене у всіх громадських приміщеннях, а також на зупинках громадського транспорту, у підземних переходах, у транспорті, зокрема, в таксі.

За зверненням громадян про порушення законодавства контролюючий орган може здійснити позапланову перевірку. Відповідні органи також отримали законні важелі для посилення контролю за обігом тютюнових виробів.

Набула чинності заборона реклами електронних пристроїв для куріння та продаж е-сигарет і рідин до них з ароматичними та смаковими добавками.

Змінилося маркування пачок тютюнових виробів, до 65% збільшилася площа медичних попереджень.

За останні 12 років системного посилення антитютюнових обмежень кількість щоденних курців в країні зменшилась з 37% до 24%.