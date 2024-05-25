Кремінь привітав рішення Верховного Суду, який підтвердив чинність українського правопису 2019 року

"Український правопис, чинна редакція якого була затверджена постановою Кабінету Міністрів України 22 травня 2019 року, успішно подолав чергову спробу послаблення позицій державної мови. Захистивши його, ми зміцнюємо основу основ національної ідентичності", - наводить слова Креміня пресслужба мовного омбудсмена.

Зазначається, що в січні 2021 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною та скасував постанову Кабміну щодо запровадження нового українського правопису.

"Зважаючи на появу цього історичного рішення, уповноважений наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя та нагадав, що вже минув 5-річний перехідний період, протягом якого діяли як старі, так і нові його норми", - ідеться в повідомленні.