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Кремінь прокоментував скандальний законопроєкт про англійську в кінематографі

14.07.2023 / 18:30
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував скандальний законопроєкт про англійську в кінематографі.

За його словами, експериментів щодо заміни українського дубляжу на титри не може бути.

Політик нагадав, що двомовність не є конституційною, а єдина державна мова – українська. На це вказує Конституція України 1996 року та рішення Конституційного суду України від 14 липня 2021 року про визнання конституційним закону про мову. Однак ніхто не забороняє використовувати й англійську мову.

«Це можна робити за згодою сторін і заради конкретних завдань. Наприклад – проведення міжнародних заходів у сферах медицини, освіти, науки тощо. Уже наступного тижня комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики розглядатиме цей законопроєкт про кінематограф і наполягатиме на захисті прав громадян на українську мову», – прокоментував ситуацію Кремінь.

Політик запевнив, що експериментів у кінематографі щодо заміни українського дубляжу на титри і бути не може.

Нагадаємо, що навколо законопроєкту №9432 з’явилися активні обговорення щодо показу англомовного кіно тільки в оригіналі. У мережі більшість користувачів розділилася на 2 табори – одні жартують, що в нас ще є час вивчити українську до 2027 року, а інші виступають за збереження українського дубляжу, адже це частина нашої культури та наша рідна мова.

Кремінь
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