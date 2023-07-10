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Ігнат про підготовку українських пілотів: Це буде не навчання, а перенавчання на новий тип літака

14.07.2023 / 15:23
Україні потрібно підготувати "десятки" пілотів для управління винищувачами F-16.

Про це в ефірі телемарафону 13 липня повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, перша група вже сформована. Туди увійшли досвідчені українські льотчики, які володіють англійською мовою.

"Це буде не навчання, а перенавчання на новий тип літака. Їм треба буде збагнути, як це все працює. Як поміняти взагалі філософію, зі старої радянської техніки пересісти на західну", - зазначив речник.

Загалом, підготовка пілотів залежатиме від рівня досвіду: хтось спочатку проходитиме базову наземну, а хтось одразу перейде до польотів. Для тих льотчиків, які одразу сядуть в F-16, процес буде значно коротшим.

"Для навчань будуть використовувати різні літаки, але західні, сучасні, в яких є адаптивна кабіна. Далі може йти навчальний реактивний літак і безпосередньо винищувач... Тут процес буде довшим", - розповів Ігнат.

Він додав, що перспектива навчання українського льотного складу довгострокова: усіх пілотів треба перенавчити на західні зразки і надалі замінити радянський парк літаків.

Представник Повітряних сил нагадав, що Україні потрібні декілька ескадрилей літаків, щоб повноцінно захищати повітряний простір від дронів-камікадзе та ракет, допомагати наземним силам просуватися та прикривати морське узбережжя.

Ігнат
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