Юрій Ігнат розповів, як росіяни маскують свої БПЛА

Про це він сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ, відповідаючи на запитання, з якого напрямку наразі росіяни найбільше запускають безпілотники.

“Ми мали перед цим один напрямок - це до деокупації ще правого берега Дніпра. Летіли зазвичай безпілотники з Криму, з Кримського півострова. Також - з окупованої території Херсонської області. Коли вже сталася деокупація Херсонської області по праву частину Дніпра, то вже перемістилися далі вглиб окупованої території. І пізніше вже стали завдавати ударів "шахедами" зі східного берега Азовського моря, звідти частіше всього спостерігався рух БПЛА, яких зустрічало повітряне командування “Схід” на сході країни, також повітряне командування “Південь”. Ну і далі, коли вони вже по Дніпру летіли, долітаючи до центральних областей, зокрема до Києва, там їх збивали уже повітряне командування “Центр”, - розповів Ігнат.

Зараз, за його словами, “вже, здається, третій раз запускають "шахеди" саме з півночі, Брянської області”.

“Бачили ми, кілька місяців тому спостерігалися пуски БПЛА із території білорусі, зокрема. Це було по руслу Дніпра, як літаки заходили тоді, маю на увазі на початку вторгнення, так вони пускали і БПЛА. Противник використовує і рельєф, і русла річок для того, щоб бути малопомітним, - і ракети, і "шахеди" щоб могли пролітати і досягати своїх цілей. Але ці методи тактичні вже відпрацьовані нашими військовослужбовцями і, як бачите, результат - збиття і ракет, і БПЛА доволі таки пристойні”, - підкреслив речник ПС ЗСУ.