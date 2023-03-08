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Прийнятий в першому читанні законопроект про медіа є "фактичною забороною на професію" журналіста

07.03.2023 / 12:36
Журналіст, засновник інтернет-видання "Гордон" Дмитро Гордон вважає, що прийнятий в першому читанні Верховною Радою України законопроект про медіа (№2693-д) є "фактичною забороною на професію" журналіста.

Про це журналіст заявив в інтерв'ю з колишнім головним редактором телеканалу "Дождь" Михайлом Зигарем.

"[...] Третя претензія до Володимира Олександровича (Зеленського) полягала в тому, що він розпочав боротьбу зі свободою слова. Він її почав. Дуже велика була спокуса у людини, яка відбулася завдяки свободі слова. "95 квартал" - це був символ свободи слова у країні довгі роки. Зауважте, його ніхто не закрив. Навіть ненависний Янукович, навіть Порошенко, вони не закрили "95 квартал".

Зеленський виявився уразливим, нетерплячим критики. І він почав підминати під себе ЗМІ, обмежувати ЗМІ. Спочатку вони вигадали закон про дезінформацію, настільки огидний, що всі журналісти повстали проти нього. Відклали його. Давайте закон про медіа ухвалимо. Варварський закон також. Вони прийняли його зараз, але Венеціанська комісія не схвалить його. І я почав боротися проти цього закону. Це заборона на професію фактично. Могли закрити медіа будь-якої миті, журналістів посадити могли. Що це? У демократичній країні таке влаштовувати? І хто, Зеленський? Наш символ, наша совість. Це несумісно", - сказав Гордон.

"[...] Сьогодні війна. Сьогодні я президента не критикую. Тому що критикувати президента під час війни – це шкодити своїй країні. Чи маю я до нього (Зеленського) питання? Є чимало. Але він – символ опору. Та я віддаю йому належне – він блискуче виявляє себе на зовнішньому фронті. Це просто незрівнянно. Як він поводиться із західними лідерами. І завдяки його поведінці, як вони допомагають Україні. Які промови він вимовляє – це видатний внесок у перемогу", - зазначив журналіст.

Гордон
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