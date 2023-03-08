МОЗ: В Україні виявили випадки захворювання дітей на кір

Обидва випадки захворювання – серед дітей. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

"Обидві дитини – з однієї родини, одна з них раніше отримала першу дозу щеплення проти кору, друга не була вакцинована", – пишуть.

Дітям надають усю необхідну меддопомогу, а тим, хто з ними контактував (всі контактні особи раніше щеплені), провели ПЛР-дослідження для виявлення кору (результати – негативні).

За всіма ведеться медичне спостереження, заявили в МОЗ.

Симптоми кору

Інкубаційний період кору (період, коли симптоми ще не проявляються) становить 6-21 день.

Потім проявляються симптоми: висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос і блювота.

На 4-5 день хвороби з'являється червоний висип, який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все тіло. Хвороба із симптомами триває до чотирьох тижнів і більше.

Кір небезпечний серйозними ускладненнями: пневмонією, отитом, енцефалітом (запаленням мозку), а також може призвести до інвалідності та смерті. Ліків проти кору не існує, проте захворюванню можна запобігти.

Як захиститись

Для того, щоб захиститись від кору, треба зробити дві дози вакцини.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей в Україні вакцинують від кору в рік, а в шість років здійснюють планову ревакцинацію.

"Крім того, якщо вашій дитині від шести місяців, то за наявності епідемічних показань, можна ввести нульову дозу вакцини, яка не зараховується як перша доза вакцинації", – пише МОЗ.