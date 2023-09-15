МОЗ: За програмою медичної евакуації на лікування за кордон відправлено 650 дітей

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на міністра Віктора Ляшка, програма медевакуації, а також ментальне здоров'я та євроінтеграція - серед пріоритетних напрямів співпраці України та Єврокомісії у сфері охорони здоров'я.