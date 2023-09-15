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МОЗ: За програмою медичної евакуації на лікування за кордон відправлено 650 дітей

19.09.2023 / 09:10
За програмою медичної евакуації з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну на лікування за кордон відправлено понад 4 тис. українців, зокрема 650 дітей.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я з посиланням на міністра Віктора Ляшка, програма медевакуації, а також ментальне здоров'я та євроінтеграція - серед пріоритетних напрямів співпраці України та Єврокомісії у сфері охорони здоров'я.

Источник: Интерфакс-Украина
МОЗ, діти
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