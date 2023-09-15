МОЗ: За програмою медичної евакуації на лікування за кордон відправлено 650 дітей

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Представник рф в суді ООН повторив пропагандистську брехню про глибоко вкорінений "нацизм" серед українців
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Конституційний суд Грузії прийняв до розгляду подання про імпічмент президентки країни
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Джоане: Молдова може стати членом ЄС зі збереженням нейтралітету
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Угорщина не впевнена, що потрібно схвалювати заявку Швеції на вступ до НАТО
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Шольц: Протягом цього тижня ми будемо говорити про злочинну війну, розв’язану путіним
- 17:27
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Кабмін пропонує збільшити прожитковий мінімум до 2920 грн
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Роб Бауер: Зростання цін на боєприпаси сповільнює зусилля НАТО щодо посилення безпеки
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Корнієнко: Рада може ухвалити Держбюджет на 2024 рік до грудня
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Маркарова: Проти рф вже запроваджено 50 санкційних пакетів
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Польща зберегла ембарго на імпорт української агропродукції
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Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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