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ЦНС: росіяни на ТОТ вилучають цивільну техніку на користь своїм військам

18.09.2023 / 15:23
росіяни утворили "військові комісаріати" для вилучення цивільної техніки на користь військам.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку закладену ще у радянські часи на базах зберігання, тому все частіше, росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в першу чергу росіяни намагаються відібрати техніку на окупованих територіях, аби якомога швидше передати її підрозділу й не створювати зайвого напруження на території рф.

Стало відомо, що утворені окупантами "військові комісаріати" на ТОТ Донецької та Луганської областей розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок на користь окупаційних військ.

ЦНС
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