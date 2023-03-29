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У новій москві впав синьо-жовтий безпілотник із написом "Слава Україні"

29.03.2023 / 13:27
У новій москві впав синьо-жовтий безпілотник із написом "Слава Україні".

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає УНН.

Як пише Baza, біля залізничних колій у новій москві місцевий житель виявив уламки безпілотника.

Розмах крила безпілотника, як пише Telegram-канал, становить близько двох метрів. Чоловік, який виявив уламки під час прогулянки із собакою, розповів, що дрон був пофарбований у жовто-блакитний колір, а на його крилах був напис «Слава Україні».

За даними Telegram-каналу SHOT, попередньо, БПЛА саморобний - з дерева та пінопласту.  Експерти встановлюють, що у нього всередині, а також хто і звідки його запустив.

«нова москва» (також «велика москва») — території, приєднані до москви під час наймасштабнішого проєкту розширення території москви за всю історію адміністративно-територіального поділу міста.

БПЛА, нова москва
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