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Тарнавський: Україна вже отримала касетні боєприпаси від США

14.07.2023 / 12:16
Україна отримала касетні боєприпаси від США, що можуть докорінно змінити ситуацію на полі бою.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив в інтерв'ю CNN.

"Ми їх щойно отримали, але ще не використали. Вони можуть радикально змінити поле бою. Ворог також розуміє, що отримавши цей боєприпас, ми матимемо перевагу. Ворог віддасть ту частину місцевості, де можна це використати", - сказав Тарнавський.

За його словами, окупаційні війська держави-агресора вважають, що Україна буде використовувати касетні боєприпаси на всіх ділянках фронту, але це не так. CNN зазначає, що раніше про прибуття цього виду зброї не повідомлялися.

Нагадаємо, 7 липня Сполучені Штати Америки підтвердили передачу Україні касетних боєприпасів в рамках військової допомоги. США довго вагалися, чи надавати Україні касетні боєприпаси, проте після письмових гарантій з боку України погодилися на передачу нового озброєння.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес і британський прем’єр-міністр Ріші Сунак заявили, що не схвалюють рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси для допомоги в прориві російських оборонних ліній.

12 липня міністр оборони України Олексій Резніков висловив сподівання, що касетні боєприпаси від США можуть "змінити правила гри" у боротьбі проти російських військ.

Тарнавський
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