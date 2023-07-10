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Резніков: Україна отримає понад 1,5 млрд євро військової допомоги

14.07.2023 / 09:10
Україна отримає понад EUR1,5 млрд військової допомоги від своїх міжнародних партнерів.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Ракети великої дальності SCALP, танки Leopard, додаткові Patriots, навчання пілотів F-16 - це лише деякі з речей, про які можна заявити публічно", - написав Резніков у твіттері у четвер.

При цьому він назвав сім пакетів військової допомоги, найбільший з яких - від Німеччини. "Німеччина: новий пакет допомоги на суму €700 млн включає 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 ЗРК Patriot, 5 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 2, 20 тис. 155-мм артилерійських снарядів, 5 тис. димових снарядів", - повідомив міністр.

Австралія, за його словами, поставить 30 БТР Bushmaster, Франція - ракети SCALP і додаткове інженерне обладнання для розмінування, Канада дасть $410 млн нового фінансування і проєктів для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки, а також посилить ЗСУ бронетехнікою.

"Норвегія: 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткових центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини); Норвегія також збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з 240 до 930 мільйонів доларів; є домовленості про посилення ППО і артилерійського потенціалу", - розповів Резніков.

Пакет від Великої Британії містить понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на $64,7 млн на ремонт техніки. З Нідерландами, за словами міністра, досягнуто домовленості про початок навчання українських пілотів у серпні, також країна зробила внесок у посилення можливостей ППО та артилерії України.

Резніков
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