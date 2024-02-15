Войти | Зарегистрироваться
02:50

воскресенье,
18 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Тарнавський: Українські військовослужбовці вийшли з Авдіївки

17.02.2024 / 10:10
Українські військовослужбовці вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції, отримавши розпорядження командування, повідомив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Згідно з отриманим розпорядженням, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції", - написав він у телеграм-каналі вночі на суботу.

За його словами, у ситуації, коли ворог "наступає по трупах своїх солдатів з перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями це єдино правильне рішення".

Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.

А за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, бійці зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці, проте "життя військовослужбовців – найвища цінність".

"Вживаємо заходів щодо стабілізації обстановки та змісту позицій, що займаються. Авдіївку ми все одно повернемо", - написав Сирський у фейсбуці.

Тарнавський, Авдіївка
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 февраля
16 февраля
15 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.