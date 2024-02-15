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Пайєтт: США будуть і надалі сприяти диверсифікації постачання ядерного палива для України

16.02.2024 / 13:19
Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч із заступником Державного секретаря США, координатором групи G7+ з надання допомоги енергосектору України Джеффрі Пайєттом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетик України, пише УНН.

Зазначається, що сторони зустрілися у межах міністерської зустрічі високого рівня, організованої до 50-річчя Міжнародного енергетичного агентства у Парижі.

Герман Галущенко подякував США за підтримку України у боротьбі з російським агресором. Зокрема за допомогу, надану через USAID у здійсненні закупівель для потреб енергосектору за кошти донорів Фонду підтримки енергетики України. А також за внесок США до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів.

Міністр також відзначив важливе значення двосторонньої співпраці між країнами в атомній галузі задля зміцнення енергетичної безпеки та незалежності України.

Джеффрі Пайєтт акцентував на значному прогресі України в атомній галузі. Йдеться про виготовлення ядерного палива нового типу для реакторів ВВЕР 440 спільно фахівцями "Енергоатома" і Westinghouse, а також успішне функціонування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Також заступник Державного секретаря США підкреслив, що США будуть і надалі сприяти диверсифікації постачання ядерного палива для України.

«США підтримували і далі будуть підтримувати українську енергетику», - наголосив Джеффрі Пайєтт

Ще однією важливою темою зустрічі стали реформи в українській енергетиці. Міністр наголосив, що Україна продовжує курс на інтеграцію своїх енергетичних ринків з європейськими, також триває корпоративна реформа.

Окремо було відзначено успішну сертифікацію українських газосховищ за європейськими правилами, ухвалення закону щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, спрямованого на імплементацію регламенту REMIT, а також продовження імплементації законодавства ЄС у сфері енергетики.

Під час зустрічі наголошувалося на важливості реалізації інфраструктурних проєктів в енергетиці.

«Герман Галущенко зауважив, що одним з пріоритетних є розвиток інтерконекторів, зокрема інфраструктурних проєктів розвитку транскордонних повітряних ліній, критично важливих для України та ЄС. У цьому контексті сторони обговорили потребу у збільшенні обсягів пропускних спроможностей для експорту української електроенергії до європейських країн», - резюмували в Міненерго.

Також обговорювалося майбутнє транзиту російського газу до Європи через територію України. Очільник Міненерго наголосив, що минулого року за підтримки USAID було проведено стрес-тест української газотранспортної системи, який довів, що вона може працювати за відсутності транзиту.

Галущенко
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