Bloomberg: Припинення військової допомоги від США може допомогти посадити Україну за стіл переговорів

На їх думку, це можна буде реалізувати як тільки Дональд Трамп стане президентом США, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

"Один із радників Трампа заявив, що обіцянка припинити військову допомогу США може допомогти посадити Україну за стіл переговорів, тоді як загроза збільшення допомоги США може підштовхнути до переговорів росію", - йдеться у публікації.

Також видання зазначає, що радники Трампа, включаючи Ларрі Кудлоу та Роберта О'Браєна, також публічно наполягали на посиленні санкцій проти центрального банку росії, що, на їх думку, повинно вплинути на путіна та схилити його до переговорів.

При цьому, джерела видання наголошують, що представники Трампа наразі не ведуть жодних переговорів з російськими чи українськими посередниками, адже це може бути розцінено, як порушення Закону Логана - закону США, який забороняє приватним організаціям вести переговори від імені уряду країни. І, відповідно, це може створити Дональду Трампу додаткові проблеми напередодні виборів.