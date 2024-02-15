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18:30
Столтенберг: США не припинять своєї участі в НАТО
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14:21
У НАТО вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні
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13:19
Пайєтт: США будуть і надалі сприяти диверсифікації постачання ядерного палива для України
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12:16
Bloomberg: Припинення військової допомоги від США може допомогти посадити Україну за стіл переговорів
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The Hill: У США намагаються знайти "план Б" для того, щоб виділити допомогу Україні
- 18:30
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Forbes Ukraine: Держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити"16.02.2024 / 16:25Последние новости рубрики
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17:27
Експерт: В Україні може подорожчати автомобільне пальне
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Шмигаль: Станом на кінець 2023 року втрати України становлять майже 500 млрд доларів
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17:27
Значна кількість родючих сільськогосподарських угідь в Україні залишилася під паром через війну, - дослідження
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13:19
Столтенберг: Очікую, що цього року 18 союзників витратять 2% свого ВВП на оборону
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UTG: У найближчі роки в Україні продовжать зростати ціни на квартири
- 17:27
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Как выбрать качественный стиральный порошок25.01.2024 / 23:38От качества моющих средств напрямую зависят внешний вид и долговечность одежды, постельного белья, детских игрушек и остального текстиля. Вариантов сегодня масса: от недорогих классических сыпучих порошков до концентрированных многокомпонентных капсул. Чтобы выбрать подходящий вариант, следуйте рекомендациям, перечисленным ниже.
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Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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Федоров: За пів року Україна наздогнала росію за кількістю дронів
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російські війська користуються американськими системами супутникового зв’язку Starlink
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16:04
В мире автомобилей: какие бывают аксессуары?
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13:15
Мінюст: Ми плануємо реєстраційні послуги перевести в автоматичний режим через портал Дія
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13:19
Країни ЄС домовились про створення кіберщита
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