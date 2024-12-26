МЗС Чехії: Новий рік – це час миру і надії, але росія обрала насильство

Про це він написав у соцмережі X.

Міністр зазначив, що Новий рік – це час миру і надії, але росія обрала насильство, напавши на Київ. У результаті цього загинули невинні люди.

«Тому ось моя резолюція: чеська дипломатія буде й надалі твердо стояти на боці українців, бо мир починається з притягнення агресора до відповідальності», – запевнив Ліпавський.

Нагадаємо, 1 січня росія атакувала Київ дронами-камікадзе Shahed. Унаслідок вибухів загинули двоє людей, а ще семеро, серед яких двоє вагітних, отримали травми. Постраждалі мають переважно осколкові поранення та забої.