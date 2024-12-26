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МЗС Чехії: Новий рік – це час миру і надії, але росія обрала насильство

02.01.2025 / 18:30
У перший день 2025 року російські військові атакували мирних жителів Києва. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив про необхідність притягнути до відповідальності агресора.

Про це він написав у соцмережі X.

Міністр зазначив, що Новий рік – це час миру і надії, але росія обрала насильство, напавши на Київ. У результаті цього загинули невинні люди.

«Тому ось моя резолюція: чеська дипломатія буде й надалі твердо стояти на боці українців, бо мир починається з притягнення агресора до відповідальності», – запевнив Ліпавський.

Нагадаємо, 1 січня росія атакувала Київ дронами-камікадзе Shahed. Унаслідок вибухів загинули двоє людей, а ще семеро, серед яких двоє вагітних, отримали травми. Постраждалі мають переважно осколкові поранення та забої.

Ліпавський, МЗС Чехії
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