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Sky News: Яким би не був результат закінчення війни в Україні, росія подасть його як перемогу

02.01.2025 / 17:27
московський кореспондент Sky News Айвор Беннетт вважає, що війна в Україні закінчиться у 2025 році.

Бойові дії можуть припинитися, а конфлікт буде заморожено, йдеться у його статті.

Яким би не був результат, росія подасть його як перемогу.

"Я думаю, що кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначатимуть 80-ті роковини перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Метою буде подвійне святкування", - пише Беннетт.

Проблеми для російського диктатора володимира путіна при цьому не закінчаться. Він зіткнеться зі стрімкою інфляцією, падінням рубля та низькою продуктивністю економіки.

війна, Беннетт
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