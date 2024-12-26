Sky News: Яким би не був результат закінчення війни в Україні, росія подасть його як перемогу

Бойові дії можуть припинитися, а конфлікт буде заморожено, йдеться у його статті.

Яким би не був результат, росія подасть його як перемогу.

"Я думаю, що кремль сподіватиметься завершити переговори до 9 травня, коли відзначатимуть 80-ті роковини перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Метою буде подвійне святкування", - пише Беннетт.

Проблеми для російського диктатора володимира путіна при цьому не закінчаться. Він зіткнеться зі стрімкою інфляцією, падінням рубля та низькою продуктивністю економіки.