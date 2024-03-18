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МЗС Чехії: За очолюваною Прагою ініціативою Україна може отримати 1,5 мільйона снарядів

27.03.2024 / 14:21
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що очолювана Прагою ініціатива, яка передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів за межами Євросоюзу, приносить свої плоди.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)", – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.

За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів", – сказав глава МЗС.

Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.

Чехія, снаряди, Ліпавський
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