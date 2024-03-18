МЗС Чехії: За очолюваною Прагою ініціативою Україна може отримати 1,5 мільйона снарядів

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)", – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.

За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.

"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів", – сказав глава МЗС.

Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.