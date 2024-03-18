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Мінекономіки: Україна приєдналась до протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності

27.03.2024 / 15:23
Україна приєдналась до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERT для протидії роботі вебсайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки у вівторок, 26 березня

"Завдяки взаємодії Мінекономіки з WIPO через платформу обміну даними WIPO Alert країни-учасники можуть обмінюватися інформацією про потенційні порушення прав інтелектуальної власності у міжнародному масштабі", - зазначили у відомстві.

Відтепер суб’єкти авторського права та/або суміжних прав можуть подавати до ІР офісу звернення про включення вебсайту, який викликає занепокоєння щодо дотримання прав інтелектуальної власності, до національного переліку таких вебсайтів.

Платформу адмініструє Міжнародна організація із захисту прав інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization). Країни-члени організації завантажують на WIPO Alert списки вебсайтів та мобільних застосунків, які порушують авторське право з точки зору національних норм.

Україна - 15 країна, що приєдналась до ініціативи WIPO.

Мінекономіки, WIPO
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