Кулеба: Перемогою України стане ситуація, за якої росія не зможе повторити навіть гібридну атаку

Це мета, якої ми маємо прагнути, заявив в інтерв'ю журналу "Країна" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Для її досягнення є різні інструменти – звільнення територій, вступ до Північноатлантичного альянсу та до Євросоюзу, створення найпотужнішої армії на континенті, руйнування російської економіки. Єдина проблема в цій красивій картинці світу – історичний досвід вчить нас, що є лише один шлях до позбавлення імперіалістичних амбіцій як еліт, так і народів. Це шлях повного знищення, приниження і перезавантаження. Поки цього не відбудеться з росією, той чи інший обсяг імперських амбіцій там жеврітиме", - заявив Кулеба.