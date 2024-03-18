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Кулеба: Перемогою України стане ситуація, за якої росія не зможе повторити навіть гібридну атаку

27.03.2024 / 17:27
Стратегічною перемогою України стане ситуація, за якої росія не зможе повторити повномасштабне вторгнення або навіть гібридну атаку.

Це мета, якої ми маємо прагнути, заявив в інтерв'ю журналу "Країна" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Для її досягнення є різні інструменти – звільнення територій, вступ до Північноатлантичного альянсу та до Євросоюзу, створення найпотужнішої армії на континенті, руйнування російської економіки. Єдина проблема в цій красивій картинці світу – історичний досвід вчить нас, що є лише один шлях до позбавлення імперіалістичних амбіцій як еліт, так і народів. Це шлях повного знищення, приниження і перезавантаження. Поки цього не відбудеться з росією, той чи інший обсяг імперських амбіцій там жеврітиме", - заявив Кулеба.

Кулеба
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