За проєктом закона про мобілізацію поліцейські повинні будут перейти на загальний військовий облік

Новий урядовий законопроєкт передбачає зміни для поліцейських. Вони мають перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але це не означає їх автоматичну мобілізацію.

Чи можуть мобілізувати поліцейських під час воєнного стану згідно з урядовим законопроєктом № 10449 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Мобілізація поліцейських 2024: що відомо

Пресслужба Міноборони опублікувала основні положення законопроєкту №10449.

У відомстві стверджують, що новий документ базуватиметься на шести принципах: забезпеченості, визначеності, навченості, зручності, можливості відпочити та рівності.

Рівність передбачає облік для всіх та прибирає право на відстрочку для державних службовців.

Згідно із законопроєктом:

працівники Державної виконавчої служби, працівники Нацполіції, ДБР, НАБУ, БЕБ, прокуратури, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки;

державні службовці бронюються, як всі — категорія Б та В — 50% від військовозобов’язаних в певному органі;

голови міських та селищних рад, територіальних громад матимуть бронь;

військовозобов’язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування — 50% військовозобов’язаних.

Хоч законопроєкт №10449 передбачає виключення права на відстрочку для працівників Національної поліції, однак для правоохоронців планують запровадити бронювання.

Такі норми зараз розглядають нардепи під час підготовки документа до другого читання.

Як пояснював член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, поліцейських хочуть перевести на загальний військовий облік, але це не означає їх автоматичну мобілізацію.

«Всі поліцейські мають перейти зі спеціального обліку на загальний військовий облік, але одночасно всі поліцейські 100% підлягають бронюванню – тобто вони не можуть бути призвані під час мобілізації», — наголосив Веніславський в одному з інтерв’ю.

Мобілізація поліцейських: що ще передбачає законопроєкт 10449

Також законопроєкт №10449 може надати повноваження Національній поліції України щодо участі у заходах мобілізації. А саме — залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу.

Новий законопроєкт про мобілізацію свідчить, що співробітники поліції на законодавчому рівні зможуть законно інформувати чоловіків призовного віку про необхідність відвідати ТЦК. Також поліція зможе допомагати співробітникам ТЦК і СП доставити призовника (або ухилянта) в центр комплектування.