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Кузін: Усі бюро судово-медичної експертизи увійдуть до єдиної національної системи під управлінням МОЗ

28.03.2024 / 09:10
Усі бюро судово-медичної експертизи до середини 2024 року увійдуть до єдиної національної системи під управлінням Міністерства охорони здоров'я, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"МОЗ уже управляє вісьмома такими об'єктами, де бюро вже було передано. Сподіваємося, що наступного місяця, ймовірно, на баланс МОЗ буде передано ще близько 12-15 об'єктів. Сподіваємося, що до середини року ми передамо всі об'єкти з балансу регіонів на національний рівень. Це буде єдина вертикаль експертизи", - сказав він на ютюб-каналі "Доктор Булавінова".

Кузін нагадав, що зараз проводять централізацію управління бюро судмедекспертизи, які раніше були передані у сферу управління регіональних адміністрацій.

Водночас він наголосив, що значна частина роботи відбувається з реформування внутрішніх процесів.

Кузін також повідомив, що в планах МОЗ - впровадити нові метали експертизи, які раніше не були популярні в Україні. Зокрема, йдеться про розвиток судово-медичної стоматології, коли проводять ідентифікацію особистості за зубами або розглядають випадки неякісного надання стоматологічної медичної допомоги.

Крім того, за його словами, МОЗ у 2024 році планує запустити в роботу щонайменше п'ять ДНК-лабораторій. "Досі більшість таких лабораторій була у сфері відповідальності МВС. Тепер у нас буде п'ять додаткових лабораторій, які допоможуть ідентифікувати людей за ДНК-ознаками або вирішувати спірні питання батьківства", - сказав він, додавши, що лабораторії також нададуть змогу доводити зв'язок певних токсичних чинників із розладами здоров'я або іншими станами.

МОЗ, судмедекспертиза
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