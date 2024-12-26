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У Придністров'ї заборонили використовувати газові та електричні плити для обігріву квартири

02.01.2025 / 12:16
Сепаратистський молдовський регіон Придністров'я припинив опалення та гаряче водопостачання домогосподарств після того, припинення транзиту газу через Україну.

Про це повідомляє Telegram-канал "Українські Новини".

"Забороняється використовувати газові та електричні плити для обігріву квартири. Це може призвести до трагедії", – заявили в енергетичній компанії.

Також місцеві компанії закликали жителів одягатися тепліше, збирати членів сім’ї в одній кімнаті, вішати на вікна та балконні двері ковдри або щільні штори, користуватися електрообігрівачами.

Як відомо, Придністров'я є проросійським утворенням, яке відокремилося від решти Молдови після розпаду Радянського Союзу в 1991 році. Воно отримувало російський газ через Україну. Придністров'я загалом мирно існувало пліч-о-пліч із Молдовою з часів короткої пострадянської війни 1992 року. Там дислокується близько 1500 російських військових.

Місцевий парламент минулого місяця звернувся до кремля та російського парламенту з проханням досягти нової угоди з Україною, щоб забезпечити продовження постачання газу. москва тоді заявила, що захистить своїх громадян і військових у Придністров'ї. Молдова звинувачує росію у використанні своєї енергетичної залежності від москви для дестабілізації країни.

Молдова, Придністров'я
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