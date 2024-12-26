Сі Цзіньпін: Ніхто не може зупинити «возз'єднання» Китаю з Тайванем

Про це передає УНН з посиланням на Reuters.

Крім того, Сі висловив чітке попередження тим, кого Пекін вважає силами, що виступають за незалежність, як усередині, так і за межами острова з населенням 23 мільйони осіб.

Минулого року Пекін посилив військовий тиск поблизу Тайваню, майже щодня відправляючи військові кораблі та літаки у води й повітряний простір навколо острова, що тайванські чиновники розглядають як поступову спробу «нормалізувати» військову присутність Китаю.

Китай вважає демократично керований Тайвань своєю територією. Але уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна і заявляє, що тільки його народ може вирішувати своє майбутнє, і Пекін має поважати вибір тайванського народу.

«Люди по обидва боки Тайванської протоки - одна сім'я. Ніхто не може розірвати наші сімейні узи, і ніхто не може зупинити історичну тенденцію національного возз'єднання», - сказав Сі у своїй промові, яку транслювали по телебаченню на державному телеканалі Китаю CCTV.

У своїй новорічній промові торік Сі сказав, що «возз'єднання» Китаю з Тайванем неминуче, і що люди з обох боків «повинні бути пов'язані загальним почуттям мети і розділити славу відродження китайської нації».