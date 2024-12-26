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Данія, Литва та Франція передали Україні кошти на виробництво ракет та дронів

30.12.2024 / 16:25
Україна отримала від Данії, Франції та Литви понад €150 млн на фінансування оборонно-промислового комплексу.

Ці кошти спрямують на виробництво ракет, дронів-deepstrike та артилерійських установок, повідомляє міністерство оборони України.

Відомство уточнює, що:

  • €111 млн виділено на посилення ЗСУ новітніми засобами ураження вітчизняного виробництва. Йдеться про угоди у межах співпраці між Міністерством оборони України, Міністерством стратегічних галузей промисловості України та Міністерством оборони Данії
  • €29 млн — грант від уряду Франції на посилення безпеки й оборони України;
  • €10 млн  піде на розвиток українського оборонно-промислового комплексу відповідно до Меморандуму між Міністерством національної оборони Литви, Міноборони України та Мінстратегпромом.

Нагадаємо, Великобританія 29 грудня оголосила про виділення 4,5 млн фунтів стерлінгів (понад €5 млн) на підтримку зусиль України у переслідуванні воєнних злочинів рф.

ОПК, Міноборони
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