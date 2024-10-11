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За 10 днів поліція викрила 15 схем з ухилення від призову

19.10.2024 / 16:20
Впродовж останніх десяти днів поліцейські викрили в протиправній діяльності 20 осіб у різних регіонах країни. Серед них посадовці ВЛК, МСЕК та навчальних закладів. За гроші вони допомагали чоловікам мобілізаційного віку уникнути служби в ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Ці 20 осіб фігурують у 15 схемах ухилення від призову. Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру.

За даними слідства, свої послуги зловмисники оцінювали у суми від 500 до 12 000 доларів. За ці гроші вони виготовляли для військовозобов’язаних чоловіків фіктивні медичні довідки, оформлювали інвалідність, укладали фіктивні шлюби з жінками, які мають інвалідність, оновлювали дані в ТЦК з відстрочкою, працевлаштовували до підприємств критичної інфраструктури з метою бронювання, а також зараховували на навчання до вишів, в тому числі й до іноземних.

Заходи з викриття правоохоронці проводили у Закарпатській, Житомирській, Сумський, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Хмельницький, Одеський, Черкаський, Харківський областях та Києві.

"До прикладу, вартість виготовлення фіктивних медичних довідок з висновком комісії про наявність груп інвалідності становила від 2 000 до 12 000 доларів, оновлення військово-облікових даних та отримання фіктивного права на відстрочку від мобілізації до 5 000 доларів, а "студентського квитка" - до 1 500 євро", - зазначив начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Андрій Рубель.

Так, на Хмельниччині правоохоронці затримали заступницю голови ВЛК та лікаря підстанції екстреної медичної допомоги. Вони допомагали чоловікам мобілізаційного віку отримати групу інвалідності, що дає підстави уникнути призову до ЗСУ. Суми неправомірної вигоди за вирішення питання коливалися від 3000 до 8000 доларів.

На Закарпатті викрили ректорку, експроректора університету та працівника ВСП. За отримання статусу «здобувача освіти» в українських та іноземних університетах вони отримували від «клієнтів» 1500 євро, ще 500-1000 доларів брали за відстрочку від загальнодержавної мобілізації. Наразі 225 «студентам» вже скасовані раніше надані відстрочки.

В Києві затримали кандидата наук, який за 10 000 доларів обіцяв допомогти з бронюванням шляхом працевлаштування до організації, яка займається розмінуванням.

В Одесі викрили ділка, котрий за організацію фіктивного шлюбу з жінками з інвалідністю брав по 10 000 доларів.

Під час проведення слідчих дій в організаторів та учасників корупційних схем поліцейські вилучили близько 23 000 000 грн у різній валюті, а також інші речові докази злочинної діяльності.

мобілізація, поліція, Рубель
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