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Сибіга: росія нехтує людським життям - як вдома, так і за кордоном

20.10.2024 / 10:10
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав російські обстріли власних населених пунктів у Курській області "типовою російською тактикою випаленої землі", яку тепер застосовують до власних сіл і міст.

"У Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти. Артилерійські та авіаудари без жодної жалості до мирних жителів", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга назвав це "типовою російською тактикою випаленої землі", яку вони тепер застосовують до власних сіл і міст. "росія нехтує людським життям - як вдома, так і за кордоном", - наголосив Сибіга.

Сибіга
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