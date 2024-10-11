Сибіга: росія нехтує людським життям - як вдома, так і за кордоном

"У Курській області росіяни все частіше обстрілюють власні населені пункти. Артилерійські та авіаудари без жодної жалості до мирних жителів", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга назвав це "типовою російською тактикою випаленої землі", яку вони тепер застосовують до власних сіл і міст. "росія нехтує людським життям - як вдома, так і за кордоном", - наголосив Сибіга.