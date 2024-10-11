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МВС: В Україні буде розроблений єдиний комплексний план заходів боротьби з організованою злочинністю

20.10.2024 / 13:15
У рамках Стратегії боротьби з організованою злочинністю буде розроблений єдиний комплексний план заходів на 2025 рік.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Департамент комунікації МВС.

Відповідної домовленості досягнуто на міжвідомчій нараді за участю представників МВС, РНБО, Офісу генпрокурора, СБУ, Держбюро розслідувань, БЕБ та низки інших відомств.

Як розповів заступник очільника МВС Олексій Сергєєв, реалізація чинної Стратегії боротьби з організованою злочинністю триває у три етапи до 2025 року: оцінка загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA Україна); визначення обмеженої кількості стратегічних цілей згідно з висновками проведеної оцінки загроз тяжких злочинів та організованої злочинності (SOCTA Україна) і розроблення комплексного плану заходів; виконання комплексного плану заходів.

Питання боротьби з організованою злочинністю буде обговорюватися наступного тижня під час переговорів про вступ України до Європейського Союзу у рамках переговорного розділу 24 "Юстиція, свобода та безпека", поінформували в МВС.

Директор Департаменту взаємодії з Національною поліцією МВС Микола Грінцов повідомив, що цього року в рамках стратегії міжвідомча аналітична група провела оцінювання загроз тяжких злочинів організованої злочинності відповідно до постанови уряду і передала звіт до Кабміну та РНБО.

За його словами, у серпні в рамках стратегічних завдань МВС розробило та передало на розгляд Верховній Раді законопроєкт про створення Міжвідомчої координаційної комісії у сфері боротьби з організованою злочинністю (Національного координатора).

Своєю чергою представниця Апарату РНБО Оксана Маркєєва зауважила, що з метою подальшої протидії оргзлочинності важливо проаналізувати ризики, які матимуть надзвичайну актуальність у повоєнний період.

До цього аналізу, на її думку, необхідно залучити галузевих експертів - як в Україні, так і міжнародних партнерів, - які спеціалізуються на питаннях постконфліктних країн.

Зазначається, що учасники наради погодилися з необхідністю розробки єдиного комплексного плану заходів на 2025 рік у рамках чинної Стратегії боротьби з організованою злочинністю та висловили готовність найближчим часом надати пропозиції від кожного відомства.

МВС
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