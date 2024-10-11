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Свириденко: Уряд наразі аналізує ефективність бюджетних програм підтримки економіки

21.10.2024 / 09:10
Уряд наразі аналізує ефективність бюджетних програм підтримки економіки у 2024 році для включення до державного бюджету на 2025 рік, однак програму гуманітарного розмінування точно буде продовжено, прогнозує перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"У (проєкті держбюджету) на наступний рік ви можете не побачити багато програм, які є цього року, але насправді більшість із них буде. Ми зараз дивимося ефективність цих програм до кінця року: як ми ефективно надавали підтримку бізнесу і як це реально впливало на ринок", - повідомила вона агентству “Інтерфакс-Україна” в кулуарах другої щорічної конференції з питань протимінної діяльності в Україні (Ukraine Mine Action Conference, UMAC-2024), що відбулася в Лозанні 17-18 жовтня.

"Щодо гуманітарного розмінування, впевнена в тому, що на це будуть гроші. Питання, звісно, в розмірах і в запитах від агробізнесу", - додала Свириденко.

Вона нагадала, що цього року було розпочато пілотну програму бюджетного фінансування закупівлі послуг із розмінування земельних ділянок сільгосппризначення, і було проведено 20 тендерів на 6,6 тис. га.

Перша віцепрем'єр зазначила, що Мінекономіки дуже уважно стежить за дотриманням конкуренції під час цих тендерів, розуміючи, що це пілотний проєкт не тільки для України, а й для світу.

"І ми запросили "Трансперенсі Інтернешнл", щоб вони проаналізували, як проходять ці тендери. І якщо є зауваження, щоб ми їх могли відфіксувати, змінити постанову і щоб ринок розмінування, про який ми говорили ще минулого року, ми все-таки змогли відкрити", - сказала Свириденко.

Вона наголосила, що ідея полягає в тому, що цю успішну бюджетну програму підтримали своїм фінансуванням донори і таким чином також долучилися до розмінування.

Нагадаємо, у держбюджеті-2024 на пілотну програму розмінування виділено 3 млрд грн, однак через великі складнощі у визначенні умов та організації пілотних аукціонів їх було розпочато лише кілька місяців тому.

Свириденко
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