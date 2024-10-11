Войти | Зарегистрироваться
13:54

вторник,
22 октября
Онлайн
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Країна
Костін: окупанти примусово перемістили понад 19,5 тис. українських дітей
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Бережна: Самостійно Національна поліція не визначає місця проведення мобілізаційних рейдів

21.10.2024 / 10:12
Співробітники Національної поліції ще з травня беруть участь у мобілізаційних заходах спільно з ТЦК та СП, ніякої активізації наразі цих заходів нема.

Про це в коментарі виданню Liga.net повідомила речниця Національної поліції (НПУ) Олена Бережна, передає Укрінформ.

За словами Бережної, мобілізаційні заходи в Україні відбуваються постійно та в усіх регіонах, і співробітники Національної поліції беруть в них участь спільно з ТЦК та СП ще з травня - перевіряють документи, але повістки не вручають. Активізації в останній час не було, просто після скандальної історії із концертом "Океану Ельзи" на них знову звернули увагу.

Бережна підкреслила, що перевірка документів є компетенцією поліції. Якщо ж установлено людину, яка відповідно до звернення ТЦК вчинила адміністративне правопорушення (наприклад, знаходиться в розшуку), поліціянт може її затримати та доставити до ТЦК. Подальша перевірка даних військового обліку та ухвалення рішень належать вже до компетенції територіальних центрів комплектування.

Також речниця повідомила, що самостійно Національна поліція не визначає місця проведення мобілізаційних рейдів. За її словами, вони узгоджуються з ТЦК. Здебільшого це громадські місця, які відвідує велика кількість людей.

Поліція здійснює заходи із розшуку та встановлення місцеперебування осіб, щодо яких із відповідним повідомленням звернулись ТЦК та СП.

«Поліція, як і раніше, виконує свої повноваження, закріплені в ч. 3 ст. 38 закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в частині доставлення військовозобов'язаних до ТЦК та СП за зверненням самого ТЦК», – зауважила Бережна.

поліція, Бережна, ТЦК та СП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
22 октября
21 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.