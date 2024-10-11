Бережна: Самостійно Національна поліція не визначає місця проведення мобілізаційних рейдів

Про це в коментарі виданню Liga.net повідомила речниця Національної поліції (НПУ) Олена Бережна, передає Укрінформ.

За словами Бережної, мобілізаційні заходи в Україні відбуваються постійно та в усіх регіонах, і співробітники Національної поліції беруть в них участь спільно з ТЦК та СП ще з травня - перевіряють документи, але повістки не вручають. Активізації в останній час не було, просто після скандальної історії із концертом "Океану Ельзи" на них знову звернули увагу.

Бережна підкреслила, що перевірка документів є компетенцією поліції. Якщо ж установлено людину, яка відповідно до звернення ТЦК вчинила адміністративне правопорушення (наприклад, знаходиться в розшуку), поліціянт може її затримати та доставити до ТЦК. Подальша перевірка даних військового обліку та ухвалення рішень належать вже до компетенції територіальних центрів комплектування.

Також речниця повідомила, що самостійно Національна поліція не визначає місця проведення мобілізаційних рейдів. За її словами, вони узгоджуються з ТЦК. Здебільшого це громадські місця, які відвідує велика кількість людей.

Поліція здійснює заходи із розшуку та встановлення місцеперебування осіб, щодо яких із відповідним повідомленням звернулись ТЦК та СП.

«Поліція, як і раніше, виконує свої повноваження, закріплені в ч. 3 ст. 38 закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» в частині доставлення військовозобов'язаних до ТЦК та СП за зверненням самого ТЦК», – зауважила Бережна.